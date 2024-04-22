تأجيل محاكمة المتهم بالشروع فى قتل زوجته ونجله لـ20 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما، لجلسة 20 مايو المقبل.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم أطلق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جريمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.