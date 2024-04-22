الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بالشروع فى قتل زوجته ونجله لـ20 مايو

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما، لجلسة 20 مايو المقبل.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم أطلق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جريمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الشروع في قتل زوجته ونجله حوادث الدستور

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