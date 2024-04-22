الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رانيا يوسف: لا أتأثر بانتقادات ملابسى حتى لو فقدت جزءًا من جمهورى

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن موقفها من الانتقادات التي تتلقاها بسبب ملابسها وإطلالاتها المثيرة للجدل في جميع المناسبات الفنية التي تتواجد بها، معلقة:" أنا لا أهتم بأحاديث الناس وانتقاداتهم على الإطلاق".

انتقادات الجمهور 

وأكدت يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنها لا تغير من إطلالاتها شيئًا في أعقاب هذه الانتقادات، باعتبار أنها متمسكة بشخصيتها الحقيقية والطبيعية، معبرة:" لا أتأثر بهذه الانتقادات حتى لو كان المقابل هو فقداني جزءًا من جمهورها".

وأضافت في حديثها، أن الجمهور الذي يحبها يتقبلها بعيوبها ومميزاتها، ولن يرغب في تغييرها، معتبرة أن أي تغيير في شخصيتها يجعلها مزيفة وغير حقيقية.

احترام الجمهور للفنان

وتابعت: "أنا حريصة على أن أحظى باحترام الجمهور لي، وحب الجمهور مش هيزودني ولا هيقللني، والجمهور له مطلق الحرية في ألا تعجبه إطلالاتها، كل واحد يروح لحاله الدنيا بسيطة".

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