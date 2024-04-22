بيضربني لو طبخت.. سيدة تخلع زوجها: خسيت النص معاه

"عمري ما شفت حد بخيل على نفسه وأولاده كدة، خسيت النص بسبب بخله" تقدمت سيدة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيري تطالب فيها بخلع زوجها بسبب بخله الشديد.

وقالت "لبني. م" في حديثها لـ"الدستور": مر على زواجنا ٤ سنوات أصبت فيهم بفقر دم بسبب التغذية السيئة وبالأخص في فترة حملي، فرزقنا الله بطفلين توأم، وبدلا من أن يهتم بتغذيتي قابل حملي بإهمال شديد وإتهام متواصل بأني بأكل بكثرة وسكون سبب في خراب بيته.



واستكملت الزوجة حديثها: زوجي يمتلك ورشة لتصنيع الأحذية ويتحصل منها على مبالغ طائلة، لكن البخل في طبعه منذ صغره بناءً على أحاديث أهله عنه، فضلاً عن رفضه شراء لي ملابس، فمنذ زواجي وأنا لم اشتري أي شئ مطلقًا وأعاني منه أشد معاناه.

وأضافت، وازداد الأمر سوءً مع غلاء الأسعار فبات يعتدي على بالضرب المبرح إذا طهيت فراخ أو طبخت عمومًا بأقل التكاليف، فيريد أن نعيش فقط على المسقعة والفول والعدس، وبكل مرة أقول له بأن لدينا أطفال ويجب الإهتمام بتأسيس أجسامهم لكن بلا جدوي، فكل غرضه في الحياه هو وضع القرش على القرش ليتمكن من شراء مصنع.



وتابعت: أخيرًا قررت الخروج والبحث عن عمل في أي حضانة لتلبيه متطلبات أطفالي لكنه رفض وهددني بالطلاق إذا خرجت من المنزل دون علمه، وبالنهاية فاض بيا الكيل ولم اتحمل بخله وقررت العمل في حضانة فطردني أنا وأطفالي ومنذ ستة أشهر لم أصل معه لأي حلول ودية، فضلًا عن رفضه الإنفاق على أبناءه، فأقمت دعوى ضده تحمل رقم593لسنة 2024.