الكرتونة بـ140 جنيهًا‫.. "الزراعة" تُطلق 10 منافذ لبيع البيض فى ميادين القاهرة

أعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق 10 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر 140 جنيهًا للكرتونة، في الميادين بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.

ضخ كميات إضافية من بيض المائدة

وقال "صالح"، في بيان، إن تلك المنافذ تجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلًا عن الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الأسعار، بمنافذ وزارة الزراعة، ومعرض "خير مزارعنا لأهالينا" بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق 3 قوافل لمنافذ متنقلة الأسبوعين الماضيين قوامها 10 سيارات محملة بكميات من بيض المائدة، للطرح للمواطنين بسعر 140 جنيهًا للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.