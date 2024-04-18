الخميس 18 أبريل 2024
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مصر

رئيس شعبة السيارات يوجه رسالة ونصيحة هامة للمواطنين

أسامة أبو المجد نائب
أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية

قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن أسعار السيارات بدأت في الانخفاض فعليا، متابعا: هناك انخفاض بنسب تتراوح من 5 إلى 10%.

وأضاف “أبوالمجد”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الوقت الحالي مناسب للشراء على الإطلاق، حيث تشهد الأسعار انخفاض واضح نتيجة صفقة رأس الحكمة.

وتابع: “عام 2023 أسوأ عام مر على قطاع السيارات منذ ربع قرن، حيث عانى القطاع بنسبة كبيرة، لكن الربع الثالث من العام سيشهد زيادة في حركة الشراء”.

وشدد على أنه كان هناك ارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات الفترة الماضية، نتيجة الحرب الروسية وتأثر الاقتصادات العالمية وحرب غزة وغيرها من العوامل التي أثرت على سعر البيع.

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