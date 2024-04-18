وفاة وأضرار مادية إثر "منخفض المطير" فى اليمن

تسبب المنخفض الجوي الذي اجتاح محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، أمس الأربعاء، بوفاة شخص، إلى جانب إحداث أضرار مادية متفرقة بعدد من الممتلكات والمشاريع العامة، وفق تقارير رسمية أولية.

وقال وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية أمين بارزيق: "إن التقارير الأولية للأمطار والسيول، سجلت وفاة مواطن واحد، بالإضافة إلى تسببه بأضرار طالت الطرقات الأسفلتية العامة، والأراضي الزراعية المختلفة، وجرف مجموعة من سيارات ومركبات المواطنين".

وأوضح بارزيق خلال استعراضه الأضرار الأولية الناجمة عن المنخفض الجوي أن المياه تسببت بشكل متفاوت بإعطاب وإتلاف حوالي (33) شبكة كهرباء، تغذي أماكن متفرقة من المناطق والأحياء بالتيار الكهربائي، فضلًا عن تسببه بإتلاف عدد من شبكات المياه المركزية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت".

في غضون ذلك أعربت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، عن مخاوفها من احتمالية حدوث انهيارات صخرية من الجبال والهضاب الجبلية المطلة على مدينة المكلا، جراء هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب مياه السيول، لافتة إلى أنها تهدد سلامة وحياة المواطنين.

وحذرت الهيئة، عبر مديرها فائز باصرة، الأهالي الذين يقطنون في منازل ومساكن تقع في محيط الجبال وعلى مقربة من الهضاب الجبلية وأسفل المنحدرات الصخرية، بالابتعاد عن تلك المناطق واللجوء إلى أماكن أخرى أكثر أمانًا.

وأفاد باصرة، في تصريح له أوردته "سبأ نت" بأن: "مدينة المكلا القديمة، تعد واحدة من أكثر المناطق عرضة لخطر الانهيارات الصخرية، وذلك بسبب وجود كتل صخرية غير مستقرة، على مجاري السيول"، مضيفًا: "كما أن الطريق البحري المؤدي إلى ميناء المكلا، يشكل خطرًا على مرور السيارات، لوجود تصدعات وتشققات في التكوين الصخري المُطل على الطريق".

وسجلت المشاهد والصور المتداولة، للمنخفض الجوي في المكلا، تدفق مياه السيول بكثافة من أعلى أحد الجبال وانهمارها على أحياء المدينة، كما أظهر مقطعًا مرئيا آخرًا، ضرب صاعقة رعدية سفح أحد الجبال الأخرى.

وفي نشرة تحذيرية، صادرة في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن مركز الأرصاد الجوية في اليمن، أفادت باستمرار تأثيرات المنخفض الجوي "المطير" طيلة الأيام الخمسة المقبلة، وتوسعها لتشمل محافظات ومدنًا يمنية أخرى.

وغمرت مياه السيول الجارفة الناجمة عن المنخفض الجوي، عددًا من مديريات محافظة حضرموت، وتسببت بإغراق خطوط رئيسة وشوارع فرعية، فضلًا عن شل حركة المرور.