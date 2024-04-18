الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نائب الأمين العام للناتو يشارك فى منتدى بروكسل

ميرتشيا جيوانا
ميرتشيا جيوانا

أعلن حلف شمال الأطلنطى (ناتو) أن نائب الأمين العام ميرتشيا جيوانا سوف يشارك الخميس في منتدى بروكسل، وهو مؤتمر سنوي ينظمه صندوق (جيرمان مارشال) الأمريكي.

وذكر بيان صادر عن الناتو، أن جيوانا سوف يشارك أيضا في حلقة نقاش بعنوان: "الناتو في عامه الـ 75: الماضي والحاضر والمستقبل"، حيث من المنتظر أن يستعرض خلالها إنجازات الحلف طوال تاريخه وجهوده الرامية إلى تحقيق السلام العالمي.

ومن المقرر أن يشهد مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة من الفعاليات بمشاركة وزراء خارجية 32 دولة عضو والأمين العام ينس ستولتنبرج والعديد من القادة العسكريين.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حلف شمال الأطلسي عبارة عن تحالف عسكري دولي يتكون من 32 دولة عضو مستقل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، وتشارك 21 دولة أخرى في برنامج الشراكة من أجل السلام التابع لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، مع مشاركة 15 بلدا آخر في برامج الحوار المؤسسي.

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