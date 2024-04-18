"تصعيد نوعي في جنوب لبنان".. حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد إسرائيل يوم الأربعاء، كان أبرزها هجوم عرب العرامشة الذي تسبب بإصابة 18 شخصا بينهم 16 جنديا إسرائيليا منهم 6 بحالة حرجة.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 17-04-2024، وفقا للتالي:".



-القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):



1- الساعة 23:30 من مساء الثلاثاء 16-04-2024 استهداف آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع من فيها ‏بين قتيل وجريح.‏



2- الساعة 15:40 استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق وإصابتها إصابة مباشرة.



3- الساعة 15:50 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، ‏وإصابتها إصابة مباشرة.



-القطاع الغربي (جنوبي لبنان):



1- الساعة 07:30 استهداف مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.‏



2- الساعة 07:50 استهداف انتشار ‏مستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏



3- الساعة 08:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.



4- الساعة 08:50 استهداف الانتشار المستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة بيرانيت للمرة الثانية بالأسلحة الصاروخية.‏



5- الساعة 11:30 استهداف وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، وتم اصابة تجهيزاتها وتدميرها، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على ‏القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.



6- الساعة 13:15 شن هجوم مركّب بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح، كردٍ على ‏إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية.



وفي بيان منفصل أضاف الحزب: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من فجر يوم الخميس 18-4-2024، قوة للعدو ‏الإسرائيلي اثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها بالأمس في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة واوقعوا فيها إصابات مؤكدة".



وأسفر الهجوم المزدوج في عرب العرامشة عن إصابة 18 شخصا بينهم 14 جنديا في قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي، من بينهم "ستة مقاتلين بجروح بالغة الخطورة، في حين أصيب اثنان بجروح متوسطة، وستة آخرون بجروح طفيفة، وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي وتم إبلاغ عائلاتهم".



ووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن "حزب الله" أراد الرد على اغتيال قيادات ميدانية، فأطلق صاروخين مضادين للدروع استهدف أحدهما المركز الجماهيري في عرب العرامشة والآخر مركبة في البلدة الحدودية، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار غير القادرة على تمييز تهديد الصواريخ المضادة للدروع.



ومن جانبه، أعلن "حزب الله" في بيان أن هجومه يأتي "ردا على اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية، مشيرا إلى أن مقاتليه قصفوا "مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".



وواصل "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية، فيما شن الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع لبنانية، استهدف من خلالها ما زعم أنها "مصادر نيران" و"مجموعات مسلحة".



