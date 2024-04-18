الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأردنى: زيادة حملة التضليل الإسرائيلية ضد الأونروا

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، إن غزة تتضور جوعا حيث يواجه سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون شخص خطر المجاعة، وهي من صنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم التجويع كسلاح منتهكة بذلك القانون الدولي.

وأضاف الصفدي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن أونروا عصب الجهود الإنسانية في غزة لكن إسرائيل تريد تحطيمها، ولا تريد لها أن تقوم بدورها، مؤكدًا أن حملة التضليل الإسرائيلية ضد الوكالة توسعت.

وأشار إلى أن الوكالة الأممية "تستحق دعمكم" لأنها وحدها تمتلك القدرة على مساعدة الفلسطينيين الجياع في غزة وعلى تأمين خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

ولفت إلى أن أونروا "تستحق احترامكم على ما بذلته من تضحيات جمة لضمان لألا يقضي فلسطينيو غزة جوعا"، موضحًا أن 178 من موظفي أونروا سقطوا ضحايا الرصاص الإسرائيلي.

الأكثر قراءة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى بيت لحم

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية جوية وقصف مدفعى يستهدف جنوب لبنان (فيديو)

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين