وزير الخارجية الأردنى: زيادة حملة التضليل الإسرائيلية ضد الأونروا

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، إن غزة تتضور جوعا حيث يواجه سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون شخص خطر المجاعة، وهي من صنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم التجويع كسلاح منتهكة بذلك القانون الدولي.

وأضاف الصفدي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن أونروا عصب الجهود الإنسانية في غزة لكن إسرائيل تريد تحطيمها، ولا تريد لها أن تقوم بدورها، مؤكدًا أن حملة التضليل الإسرائيلية ضد الوكالة توسعت.

وأشار إلى أن الوكالة الأممية "تستحق دعمكم" لأنها وحدها تمتلك القدرة على مساعدة الفلسطينيين الجياع في غزة وعلى تأمين خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

ولفت إلى أن أونروا "تستحق احترامكم على ما بذلته من تضحيات جمة لضمان لألا يقضي فلسطينيو غزة جوعا"، موضحًا أن 178 من موظفي أونروا سقطوا ضحايا الرصاص الإسرائيلي.