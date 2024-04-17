يشغل بال آلاف من المواطنين معرفة هل تتأثر مصر بالسحابة الخضراء التي تضرب الإمارات عبر جوجل، حيث أثارت السحابة الخضراء التي ظهرت بدولة الإمارات، جدلا ورعبا ب منصات التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهورها، لكونها ظاهرة غريبة مدمرة وتكون معروفة باسم سحابة «السوبر سيل»، أو ما سيسمى بـ «السحابة الخارقة»، وسيصفها البعض بالمدمرة.

هل تتأثر مصر بالسحابة الخضراء التي تضرب الإمارات؟

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة هل تتأثر مصر بـ السحابة الخضراء؟.

وظهرت السحابة الخضراء عبر مقاطع فيديو تم تداولها بموقع «إكس- تويتر سابقا»، وهي ستسقط معها كتل من الثلوج أو من البرد، الذي يتاح أن يصيب السكان بالأذى، وأيضًا قد ستنتج عنها أضرار كبيرة ومؤثرة، فما تكون حقيقة تعرض مصر لهذه السحابة الخضراء؟

وأكد عددا من جميع راصدي الظواهر الطبيعية أنها السحابة الخضراء تكون هي الأقوى بتاريخ الإمارات، فهي سحابة خضراء ضخمة ستؤدي إلى أن حبات البرد تكسر السيارات وسيول ستدخل البيوت، وخاصةً وأن الدولة ستتعرض لمنخفض جوي سيُدعى «منخفض الهدير» الذي سيترافق مع هطول أمطار قوية.

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هل تتأثر مصر بـ السحابة الخضراء؟

من جانبه، قام المركز الوطني للأرصاد بشأن تأثر الأحوال الجوية بالسحابة الخضراء، بالتأكيد أنه سوف يحدث سحبا ركامية على المناطق الساحلية، ستتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، وسيصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة وذلك مع البرق والرعد مع احتمالية سقوط البرد ببعض المناطق، وبالتالي لا تتأثر مصر بتلك السحابة، وبينما ستتأثر بعض دول غرب آسيا.

وأضاف المركز، أن تكوّنات السحب سوف تستمر بالمناطق الغربية باتجاه الداخل، وذلك من عصر الثلاثاء وحتى صباح يوم الأربعاء وتكون مع تزايد كميات السحب الركامية التي ستسبب سقوط أمطار غزيرة مع وجود الرعد والبرق.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، بصفتها مدير مركز الاستشعار عن بعد، وذلك عن احتمالية تأثر مصر بالسحابة الخضراء التي ستضرب دولة الإمارات.