إيران: لن نمارس ضبط النفس إذا تجاوز "عدوان العدو" الخطوط الحمراء

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن إيراج مسجدي، كبير مستشاري قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قوله إن إيران لن تظهر ضبط النفس عندما يتم تجاوز خطوطها الحمراء.

وقال مسجدي إن ايران لا تسعى إلى الحرب لكنها لن تضبط النفس في مواجهة عدوان العدو على خطوطها الحمراء أيضا"، وقال مسجدي إنه بينما حثت الولايات المتحدة إيران على ممارسة ضبط النفس، فإنها "في الوقت نفسه، دعمت تصرفات النظام الإسرائيلي".

رد عاصف وموحد على أي أعمال عدوانية

قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي خلال رسالة بمناسبة يوم الجيش الوطني في إيران، إن إيران لن تتردد في تقديم "رد عاصف وموحد" على أي أعمال عدوانية.

وقال موسوي إن الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، والتي أطلق عليها اسم عملية الوعد الحقيقي، تم تنفيذها بالتعاون مع شعبة الفضاء الجوي في الحرس الثوري الإيراني والجيش ووزارة الدفاع.

وأضاف أن إيران أجرت مؤخرا العديد من التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز أمنها القومي.

واضاف مسجدي إن "الضربة الأخيرة أظهرت أن أنظمة الدفاع الجوي (الإسرائيلية) والقبة الحديدية لا تشكل بأي حال من الأحوال رادعًا ضد الصواريخ الإيرانية".

ويشار إلى أنه تقريبًا جميع الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران على إسرائيل في هجوم غير مسبوق في وقت متأخر من يوم السبت تم اعتراضها وفشلت في تحقيق أهدافها، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، مما يسلط الضوء على الدفاع الصاروخي الهائل والمتعدد الطبقات الذي نشرته الدولتان.

كما أن معظم الذخائر الإيرانية التي يزيد عددها عن 300، والتي يُعتقد أن معظمها تم إطلاقها من داخل الأراضي الإيرانية خلال هجوم استمر خمس ساعات، تم اعتراضها قبل وصولها إلى إسرائيل، على بعد أكثر من 1100 ميل (1770 كيلومترًا) من إطلاقها.