الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيرانى

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلى كبير، إن بلاده سترد بقوة على الهجوم الإيراني.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.

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