الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فى محيط مطار دمشق

الدفاعات الجوية السورية
الدفاعات الجوية السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في محيط مطار دمشق الدولي.

وقالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، منذ قليل، إنه إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير.

وأضافت البعثة عبر منشور على موقع "إكس": "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

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