الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعثة إيران الأممية: ردنا على إسرائيل انتهى

طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية

نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن بعثة إيران في الأمم المتحدة تعليقها على العمل العسكري الإيراني ضد إسرائيل، حيث قالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكن اعتبار الأمر منتهيا".

وأكدت البعثة أن الرد "استند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع عن النفس، ردًا على العدوان الاسرائيلي على منشآتنا الدبلوماسية في دمشق مؤخرًا".

وأضافت: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة وأكبر".

وتابعت: "يجب على أمريكا أن تبتعد عن الصراع القائم بين إيران وإسرائيل".

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