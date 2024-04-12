المستشار الألمانى يزور الصين فى خضمّ توترات تجارية

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الصين، غدا السبت، في زيارة تعد حسّاسة من حيث التوقيت في ظل تشدد الغرب في موقفه من ممارسات تجارية لبكين توصف بغير النزيهة.

وتأتي هذه الزيارة التي تستمر 3 أيام أيضًا في وقت تزداد الانتقادات الموجّهة إلى بكين على خلفية علاقتها الوطيدة بموسكو.

وحذرت واشنطن بكين من تحميلها "المسؤولية" في حال تقدمت القوّات الروسية بعد أكثر في أوكرانيا، ما استدعى ردًا شديد اللهجة من الصين التي رفضت أيّ "ضغط" على علاقتها بالكرملين.

ويتصاعد التوتر في ظل حديث الصين عن "إعادة التوحيد" ولو بالقوة مع تايوان.

وبالرغم من هذه المسائل الشائكة، يعتزم المستشار الألماني في ثاني زيارة له منذ توليه منصبه في أواخر 2021 إلى الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لألمانيا، التركيز على "الأعمال التجارية".

ويرافق شولتز في جولته وفدًا من مدراء كبرى الشركات الألمانية، من بينها "سيمنز" و"بايير" و"مرسيديز-بنتس" و"بي إم دبليو"، فضلًا عن وزراء البيئة والزراعة والنقل، وفق ما كشفت وسائل إعلام ألمانية.

وتكشف هذه المجموعة من المسؤولين الرفيعين "الأهمية التي ستولى للجانب الاقتصادي خلال هذه الرحلة"، وفق ما قال لوكالة "فرانس برس"، ماكس تسنجلاين كبير الاقتصاديين في معهد "ميركاتور" للدراسات حول الصين.