فنانون فلسطينيون: "مليحة" أعاد تشكيل وعى الشباب العربى

أشاد عدد من الفنانين الفلسطينيين بمسلسل «مليحة»، الذى عرض خلال الماراثون الرمضانى، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحقق نجاحًا كبيرًا، مؤكدين أن العمل ترك أثرًا فى وعى الإنسان العربى بشكل عام، وتفاعل معه الفلسطينيون بشكل خاص.

وقال الفنان الفلسطينى أحمد أبوسلعوم، من القدس المحتلة، مدير مسرح السنابل للثقافة والفنون: «فى هذه الظروف التى يعيشها الشعب الفلسطينى، وأهل غزة بشكل خاص، أتقدم بالشكر الجزيل للكاتبة والمخرجة والمنتج والممثلين والممثلات، وطاقم عمل مسلسل مليحة، على هذا العطاء الجميل، الذى يجسد وحدة المصير والهدف ومستقبل الأمة العربية متمثلًا فى مصر العروبة أم الدنيا».

وأضاف «أبوسلعوم»، لـ«الدستور»: «نرفع القبعات لهذا المسلسل الذى يلقى الضوء على الشأن الفلسطينى، وهذا يدفعنا لأن نطالب العاملين فى الدراما العربية بأن يكثروا ويركزوا على القضايا العربية؛ لكى يساهموا فى خلق حالة من الوعى لدى شبابنا ولدى شعوبنا العربية، ليتمسكوا وليلتفوا حول قضاياهم المصيرية التى نأمل فى أن تكون دافعًا لتقديم كل ما هو أفضل وأجمل لكل شعوبنا العربية كى نحرز- إن شاء الله- انتصارًا يؤكد مكانتنا الحضارية فى هذا العالم، الذى لا يعرف الكثير عن أوضاعنا، خاصة الفلسطينية».

وأكد أن مسلسل «مليحة» مؤثر، وتناول عدة قضايا، أهمها قضية شعبنا الفلسطينى وهموم ودمار غزة، وأضاف: «رأينا الضابط المصرى النبيل وعائلته الطيبة الكريمة، وهم مثال للتآخى وتجسيد لمعنى الوحدة العربية، التى تضم كل معانى الإنسانية».

ولفت إلى أن الدراما الجادة تدعم صناعة جيل عربى متفهم قضاياه، ويسعى لسلام حقيقى غير منقوص، فضلًا عن أن العمل يؤكد حق شعبنا الفلسطينى، ومساندة شعوبنا العربية القضية الفلسطينية، وأيضًا لا شك فى أنه سيترك أثرًا كبيرًا فى وعى الإنسان العربى بشكل عام.

وتابع: «شكرًا لكم على عطائكم وإبداعكم، ونأمل مزيدًا من المسلسلات التى تعنى بقضايانا ولعلها خطوة على الطريق.. ونأمل أن نرى مزيدًا من النجاحات ومزيدًا من التلاحم العربى؛ لأن مصيرنا واحد وعدونا واحد».

من جهته، قال الفنان الفلسطينى حسام أبوعيش، إن الدراما المصرية تسير على الطريق الصحيح، بالتعاون مع فنانين عرب وصناعة أعمال قوية، وأضاف: «رأينا الدور الرائع الذى يلعبه الجيش المصرى، الذى يقف إلى جانب الشعب الفلسطينى والشعوب العربية».

وأوضح «أبوعيش»، لـ«الدستور»، أنه على صعيد الأداء أبدع الفنانون، مثل ميرفت أمين وأنور خليل، والخط الدرامى كان رائعًا والشخصيات كلها تتطور حتى نهاية المسلسل.

وأعرب عن أمله فى أن تتحقق النهاية الرائعة الجميلة لمسلسل «مليحة» على أرض الواقع بالنصر المحقق والقريب.