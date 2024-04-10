عاجل.. مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: الأوضاع فى غزة تشبه المجاعة والسبب إسرائيل

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط "ظروف تشبه المجاعة".

وأضافت "باور"، في جلسة استماع للجنة الفرعية للتخصيصات المالية والعمليات الأجنبية والبرامج ذات الصلة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أعتقد أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لتسهيل وصول المساعدات التي نحتاجها لتغيير الظروف الغذائية التي نشهدها لتجنب المجاعة في غزة".

وقالت باور إنه كان هناك تغيير كبير خلال الأيام القليلة الماضية في حجم المساعدات التي تسمح بها إسرائيل بدخول غزة بعد سلسلة من القيود على مدى عدة أشهر من جانب إسرائيل.

وتابعت: "لدينا ظروف شبيهة بالمجاعة في غزة، ومحلات السوبر ماركت مليئة بالأغذية على بعد بضعة كيلومترات في إسرائيل، لذا من المهم للغاية أن يصل الغذاء المتوفر إلى الناس، وخاصة في حالة الأطفال الصغار جدًا، فإننا نتلقى عددًا متزايدًا من التقارير عن الوفيات بسبب سوء التغذية أو الأمراض الناجمة عن سوء التغذية".