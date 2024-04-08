أضرار بالغة بجسم طائرة نمساوية بسبب حادث فى مطار فيينا الدولى

تعرضت طائرة من طراز "إيرباص" تابعة للخطوط الجوية النمساوية لحادث فى مطار فيينا الدولى، ما تسبب فى أضرار بالغة بجسم الطائرة عقب وقوع اصطدام على الأرض.

وذكر بيان للشركة أن الضرر الذى لحق بإحدى الطائرات من طراز "A320neo" حدث خارج نطاق تشغيل الطائرة، أى دون وجود طاقم وركاب على متنها، وجارٍ التحقيق فى ظروف وملابسات الحادث.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع أثناء عملية سحب الطائرة، حيث تعثرت عملية القطر واصطدمت الرافعة على ما يبدو بعمود كهرباء وجسر صعود الركاب، ما تسبب فى تمزق المثبت الأفقى الأيمن للطائرة وتأثر جسر صعود الركاب.