الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صاحب مزرعة نباتات يحكي لـ"باب رزق" بدايته في تربية الزهور

باب رزق
باب رزق

التقى الكاتب يسري الفخراني، المهندس محمود حلمي، صاحب مزرعة زهور ونباتات.

وقال "حلمي" لبرنامج "باب رزق" المُذاع على قناة "dmc": "الوالد بدأ في هذا النشاط منذ الستينيات في نفس المكان، وكان تخصص زهور أكثر التي تستخدم في الزينة والأفراح قديمًا".

وأضاف: "إحنا الجيل الثاني لما جينا كنا نفكر إيه اللي نقدر نضيفه لمهنة الزهور وبدأنا التفكير في النباتات الداخلية، وكان وقتها النباتات الداخلية الموجودة في مصر محدودة الأصناف في فترة السبعينات".

وتابع: "بدأت أروح معارض وأزور بدان لتحصيل الخبرات، وهولندا من أكثر البلاد المتخصصة في نباتات الزينة".

واستكمل: "بدأنا نحضر الأصناف إلى مصر ونربيها هنا تحت ظروف معينة، مثل نبات الكروتون وأصناف أخرى مستوردة كترناها في مصر علشان تكلفة الاستيراد مرتفعة".

باب رزق برنامج باب رزق مهنة الزهور النباتات

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