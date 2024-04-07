الأحد 07 أبريل 2024
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"أبواب القرآن" يفتح ملف تعدد الزوجات: نظرة تفسيرية معاصرة (فيديو)

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

أثار الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، نقاشًا معمقًا حول موضوع تعدد الزوجات في الإسلام، مستشهدًا بآيات من سورة النساء.

وأكد أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأساس في الزواج هو الواحدة، متسائلًا عن الحكم الشرعي للتعدد وشروطه، موضحا أن التعدد ليس ظاهرة بارزة في المجتمع المصري، وأن القرآن يقدم التعدد كخيار مباح بشروط محددة، ومشددًا على أهمية العدل بين الزوجات.

وأشار إلى أن العدل يجب أن يشمل جميع الجوانب المعيشية، لكنه لا يمكن أن يشمل الميل القلبي، كما تطرق النقاش إلى الآراء السائدة في الثقافة الإسلامية والمجتمعية حول التعدد، وكيف يُفهم ويُطبق.

وتساءل أبو عاصي عن الجهة المسؤولة عن وضع ومراقبة شروط التعدد، مؤكدًا على ضرورة الفهم الصحيح للنصوص القرآنية لتحقيق التوازن في الحياة الزوجية.

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