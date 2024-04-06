البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة تشكر السلطات المصرية

وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز ميزان لحقوق الإنسان، فلسطين، خلال إعلانها عن نتائج تقرير المرحلة الأولى من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب قطاع غزة، الشكر والتقدير للسلطات المصرية على الاستجابة السريعة للترخيص للبعثة من، وتقديم التسهيلات المقدرة التي لقيتها أنشطة البعثة خلال المرحلة الأولى؛ والتعاون الكبير من طرف المؤسسات الصحية الرسمية؛ والتعاون البناء من جمعية الهلال الأحمرالمصري.

وأوضحت البعثة خلال المؤتمر الصحفي، آليات عملها وشملت ما يلي، جمع المعلومات وتوثيق شهادات الجرحى القادمين من قطاع غزة، وتفقد أحوال المرض في ظل تقويض العدوان للمرافق الصحية الفلسطينية في القطاع، والوقوف على آلية حشد وإدخال المساعدات الإغاثية للمنكوبين في قطاع غزة وتحديد الصعوبات، وتوفير المعلومات الموثقة وفق المعايير الدولية آليات التحقيق الدولية ذات الولاية، والمساهمة مع الشركاء من المنظمات الحقوقية الفلسطينية في إعداد ملفات الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

كما أشارت البعثة الى مدة عملها وقامت البعثة بتنفيذ سلسلة من الجلسات التحضيرية و قامت البعثة بمباشرة عملها الميداني في محافظة شمال سيناء (رفح-العريش-الشيح زويد-بئر العبد) في الفترة من 13 الى 16 فبراير 2024، كما قامت البعثة بالانتقال الميداني الى محافظات إقليم القناةالسويس) (بورسعيد- اإلسماعيلية- من 20 الى 25 فبراير.202٤، كما قامت البعثة بتوثيق شهادات الجرحى في محافظة القاهرة والقليوبية في الفترة من 28 فبراير إلى٢ مارس.2024، كما قامت البعثة بطلب لقاءات رسمية إضافية الاستكمال وتحديث المعلومات، كما قامت البعثة بتحليل وفحص املعلومات وإعداد التقرير.

وانتهي فريق محققي البعثة المشتركة من جولته في زيارة مستشفيات شمال سيناء ومحافظات القناة وكذلك إقليم القاهرة الكبرى، لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بتلك المناطق.

وضم فريق البعثة المشتركة كل من محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيسا للبعثة، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، ومحمد عبد الله، الباحث بمركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة، وأحمد رضا طلبة، مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، فيما رافق الفريق كل من علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، وعصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة.

وكانت البعثة زارت المصابين الذين يتلقون العلاج في مصر في العديد من المستشفيات بعد من المحافظات المختلفة واستمعت الي شهادتهم حول الاصابات التي تعرضوا لها نتيجة حرب الإبادة التي يتعرضون لها.