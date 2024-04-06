السبت 06 أبريل 2024
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مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مجالات التعاون المشترك مع شركة تاليس العالمية

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع ممثلي مجموعة شركة تاليس الفرنسية العالمية أطر التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات، ومنها التعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/ 144 الحربى)، وشركة تاليس في مجال إنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي، والعمل على نقل خبرات الشركة العالمية في هذا المجال لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل دائمًا على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع على المستويين (العسكري/ المدني) داخل جمهورية مصر العربية.

اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع مصر في المرحلة الراهنة

من جانبهم، أشار ممثلو شركة تاليس الفرنسية إلى حرص شركتهم على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة، مؤكدين على اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع مصر في المرحلة الراهنة في العديد من المجالات العسكرية والمدنية والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وعلاقتها المتميزة بالدول الإفريقية في اختراق أسواق إفريقيا، خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية جرت في الفترة الأخيرة، والتي تعتبر عنصر جذب مهم للمستثمرين من كل دول العالم.

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وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث سبل تطوير صناعة العدادات

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

الدولة للإنتاج الحربي مجموعة شركة تاليس لعاصمة الإدارية توطين التكنولوجيا المتقدمة بنها للصناعات الإلكترونية شركة تاليس

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