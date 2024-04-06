السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": "سيد قطب" كان يدعو لفكرة هدم المجتمع من الداخل

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن "سيد قطب" كان يدعو  لفكرة هدم المجتمع من الداخل، موضحًا أنهم نفس الفكر مع طائفة الحشاشين ويرون أنهم أصحاب مفتاح الجنة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان “الإخوان- الحشاشين”: “فكرة الحشاشين جاءت مع الطائفة الناجية النازارية وهو النائب عن الإمام هو هنا شايف نفسه إن هو اللي صاحب مفتاح الجنة والطائفة العالم كله طالما مش على نفس الطائفة فهو مش مؤمن أصلا أي عالم جاهلي".


وواصل: "ودا نفس القصة والفكرة دي هي اللي عند حسن البنا سيد قطب، والأخير فصلها وشرح أكتر أن العالم بأكمله جاهلية، وبالتالي يجب أن يكون لديه استعلاء إيماني على هذا العالم رغم أنه في حقيقة الأمر الإيمان يُمنح التواضع وليس العكس، وأصبح يتبنى فكرة أن يكون فوق المجتمع وليس جزءا منه، وكان يدعو لفكرة هدم المجتمع من داخله، نفس فكر حسن الصباح في حديثه عن إفساد الزمان بمعنى "أنه لن يخرج المهدي إلا إذا فسد الزمان، والإفساد سيأتي من عمليات التدمير والاغتيالات”.

واستكمل: "ودي نفس النظرية اللي نفذوها الإخوان عقب 2011 بمحاولة تدمير الاقتصاد وحالة الفوضى العارمة"، مضيفًا: "ونفس الفكرة عند الدواعش ولديهم كُتب تتحدث عن فن إدارة الفوضى والتوحش".

وأوضح: "أن التشابة الآخر ما بين الحشاشين والإخوان، بعد فكرة الهدم والفوضى، هي تفسيم المواطنين على أساس "الولاء والبراء"،  والولاء أي الموالين لهم هم المسلمون، أما البراء كفار".
 

برنامج "الشاهد" 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

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