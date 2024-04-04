السحور يتسبب فى حريق شقة بجوار مول البستان بالقاهرة

نشب منذ قليل حريق داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة وسط القاهرة، وبالتحديد بالقرب من مول البستان وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وجود أي إصابات.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بوقوع حريق داخل شقة سكنية في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم التعامل مع الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات.

وتبين أن الحريق نشب في الشقة وقت إعداد وجبة السحور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.