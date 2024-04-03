الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم مسابقة القرآن الكريم

حفل مسابقة القرآن
حفل مسابقة القرآن بجامعة سوهاج

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التجارة جامعة سوهاج، مسابقة القرآن الكريم في (الحفظ والتلاوة)، طلاب الكليات المختلفة، بهدف تنمية قدراتهم على تدبر معاني آيات القرآن الكريم، والاقتداء بما نصت عليه، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن المسابقة  تهدف إلى تقديم جيل جديد من القرآء الشباب يستلهمون روح كبار المقرئين، ويقدمون قراءة صحيحة بأداء جذاب ومتميز، إلى جانب التمسك بالأخلاق الحميدة وقيم التسامح والإنسانية التي يدعو إليها ديننا الإسلامي العظيم.

وأشاد الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر،  بالمستوى المتقدم للمتسابقين في حفظ القرآن الكريم، وتميز أدائهم وتمكنهم من قواعد التلاوة، مشيرًا إلى أن المسابقة شهدت مشاركة كبيرة من حفظة القرآن الكريم، مضيفًا  ان المسابقة تضمنت جزئين حفظ  القرآن الكريم كاملًا ونصف وربع، وتلاوة القراءة، وضمت لجنة التحكيم كلًا من الدكتور محفوظ يوسف بكلية التربية، والشيخ حامد آل ابو رحاب بوزارة الأوقاف.

كما اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إداره برنامج الإحصاء الحيوي الزراعي بكلية الزراعة بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعه، والدكتور هانى احمد فواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نحيف ابراهيم منسق البرنامج، صابر ابو عقرب مدير عام شئون الطلاب، والمحاسب عمرو هاشم مدير الصناديق الخاصة.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن برنامج الاحصاء الحيوى يعد احدي البرامج المميزه بكلية الزراعة التي تسعي الجامعة من خلاله الي رفع كفاءة الخريج وتلبية إحتياجات سوق العمل، وزياده قدرته ومساهمته فى رفع كفاءة الإنتاج الزراعى المصرى على أسس علمية سليمة تقوم على السيطرة على الظواهر والتغيرات المناخية ودراسات تنبؤية لإحتياجات المجتمع المصرى من أصناف وسلالات جديدة تتحمل الظروف القاسية.

وأوضح الدكتور خلف همام، أنه تم مناقشه عدد من الموضوعات المطروحه في جدول الاعمال للجلسه رقم "٨" لمجلس اداره البرنامج، كما تم التصديق علي قرارات محضر الجلسه السابقه، موضحًا ان برنامج الاحصاء الحيوي الزراعي هو برنامج بمصروفات ويتم تدريسه باللغة الإنجليزية ويعمل وفق نظام الساعات المعتمدة.

وذكر الدكتور نحيف ابراهيم، أن الجلسة ناقشت عدد من القرارات الخاصه بالعمليه التعليميه حيث تمت الموافقة علي إصدار مجله دوريه ربع سنويه للأنشطة الطلابية والتدريبية والعلميه والبحثية للبرنامج على  أن تكون بنسخه الكترونيه، كما تمت الموافقة علي خطة التدريب الصيفي للمستوى الثاني بالبرنامح وذلك لمده شهر طبقًا للائحة الدراسيه للبرنامج.

أسرة طلاب من أجل مصر من أجل مصر الحفظ والتلاوة القرآن الكريم الجامعي القديم حفظ القران

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