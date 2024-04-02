الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"لا نبدأ بالقتال أبدًا".. أبو عاصي يفسر معنى آية "واقتلوهم حيث ثقفتموهم"

أبو عاصي
أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن هناك من يقول بأن آية "واقتلوهم حيث ثقفتموهم" ناسخة، متابعًا: "أقتل على طول طيب وإن اعتدوا عليكم فاعتدوا لا دي منسوخة حكمها اتلغى، يعني كونك ترد العدوان ده اتلغى ده بناء على كلام البعض".

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لذلك الشيخ محمد الغزالي يقول وربما هب سفيه وقال لنا بأن فاقتلوهم حيث ثقفتموهم بأنها ناسخة للآيتان، فالضمير هنا فاقتلوهم راجع للسياق للمعتدين فهو رد العدوان".

وتابع: "لابد وأنت تفسر إنك توجد الاتحاد الكلي في المعنى يعني متمزقش الآيات، مثلا عندك ضمير وعندك اسم ظاهر متخليش الاسم الظاهر له معنى وتروح ورايح للضمير لحاجة تانية، فاقتلوهم أي للذين اعتدوا عليكم مش معنى فاقتلوهم إن دول قاعدين فانتو تروحو تقتلوهم وخلاص".

واستكمل: "في آيات قال وأخرجوهم طيب دي متقدمة في اللفظ لكن اللي هي بتقول وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فهما برضه اللي بدأوا الاعتداء، وعلى هذا كثير، فالآيات القرآنية محكمة أننا لا نبدأ احدا بالقتال".

أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن محمد أبو عاصي اكسترا نيوز الحياة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

إعلامي يكشف أول صفقات الزمالك في الصيف

خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

عيد يذهل الجميع فى "الحشاشين".. موهبة كوميدية استثنائية

المفتي: يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف

المشدد 5 سنوات لعصابة الاتجار في البشر بمنطقة الوايلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق