الثلاثاء 02 أبريل 2024
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سياسي

ناصر عثمان: ولاية الرئيس السيسى الجديدة ستكون انطلاقة جديدة لمصر فى ظل جمهورية قوامها الرخاء

النائب الدكتور ناصر
النائب الدكتور ناصر عثمان

هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جموع الشعب المصري، بمناسبة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، فترة رئاسية جديدة، وتأديته اليمين الدستورية لعهد جديد، غدًا، الثلاثاء، لافتًا إلى أنها ستكون انطلاقة جديدة لمصر الكبيرة في عهد الجمهورية الجديدة قوامها التنمية والرخاء والحياة الكريمة لكل المصريين، ومرحلة جني ثمار السنوات العشر الماضية، التي تجاوزنا فيها كل التحديات بفضل رؤية قائد ووعي شعب أقسم ألا يحيد عن الوقوف خلف قيادته السياسية الحكيمة.

 

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ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصر في غضون السنوات القليلة الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ توليه المسئولية، عالج الكثير من الملفات التي كانت تعج بالمشكلات، والتي مثلت أزمات حقيقية واجهت المصريين، وحرص منذ توليه المسئولية على القضاء على كل التحديات التي واجهت الدولة المصرية عقب أحداث الـ25 من يناير، ولاسيما بناء المؤسسات وعودة الريادة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحقيق نهضة تنموية في كل القطاعات، والقضاء على الإرهاب الذي أراد، بعناصره الباطلة، هدم الدولة وكسر شوكتها، إلا أن قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة نجحتا في القضاء على جذور الإرهاب واستئصال شأفته.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أننا مقبلون على عهد جديد وجمهورية جديدة، ترفع شعار حق الإنسان المصري في الحياة الكريمة، وبناء الإنسان على أسس صحية وتعليمية سليمة، وكلها جاءت بفضل عشرات المبادرات ومئات التوجيهات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، والذي حرص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، على العمل في إطار استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة، وتحقيق طفرة غير مسبوقة في كل أركان الدولة وفى جميع القطاعات والمستويات، وهو ما تحقق ولمسناه على أرض الواقع.

وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنه في عهد الرئيس السيسي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستكون بمثابة جني ثمار ما تحقق من إنجازات ونجاحات وطفرات في تاريخ الوطن التي ترسخت قواعدها منذ توليه المسئولية، مطالبًا كل المصريين بالوقوف خلف القيادة السياسية وتجديد العهد بالاصطفاف خلف الرئيس السيسي، لبداية عهد جديد نجني ثمار السنوات الماضية وتحقيق ما هو أفضل للوطن في ظل ظروف إقليمية ودولية عصيبة.

النائب الدكتور ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية مجلس النواب الشعب المصري عبدالفتاح السيسي

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