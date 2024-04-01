الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد استهداف القتصلية الايرانية بدمشق.. طوارئ بسفارات إسرائيل حول العالم

ايران
ايران

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، عن رفع حالة التأهب في سفاراتها ومقراتها الدبلوماسية حول العالم، بحسب وكالة “رويترز”.. 

وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات السورية إن غارة إسرائيلية دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أن أحد قادة الحرس الثوري العميد محمد رضا زاهدي، كان من بين القتلى.

وأظهرت الصور الدخان والغبار يتصاعد من المبنى متعدد الطوابق المجاور للسفارة الإيرانية على طريق سريع في حي المزة الغربي.

استهداف مبنى القنصلية من اتجاه هضبة الجولان 

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إعلام إيراني: إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير بسوريا

وقالت وزارة الدفاع السورية، إن الطيران الإسرائيلي استهدف مبنى القنصلية من اتجاه هضبة الجولان المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الدفاعات الجوية أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها، لكن صواريخ أخرى اخترقتها ودمرت المبنى بالكامل، ما أدى إلى مقتل وجرح كل من كان بداخله".

وقالت الوزارة إن العمل جار لانتشال الجثث وإنقاذ الجرحى من تحت الأنقاض، دون أن تذكر أي معلومات عن هوياتهم.

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