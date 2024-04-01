خاص.. تفاصيل غضب جوميز بعد الفوز على مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل حديث البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق مع الجهاز المعاون له بعد الفوز على مودرن فيوتشر بالأمس في الكونفدرالية الأفريقية.

وتغلب الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين لهدف في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر أن جوميز أبدى استيائه بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين داخل المستطيل الأخضر عن الوضع بالنسبة لهم في المباريات وهو ما أثار غضبه بشكل كبير خاصة وأن هناك لاعبين يقدموا مستوى مميزا في التدريبات لكن في اللقاءات الرسمية يكون المستوى مختلف.

وأشار المصدر إلى أن جوميز يسعى لتصحيح أخطاء اللاعبين خلال الفترة المقبلة والوصول بهم إلى أفضل صورة قبل لقاء الإياب أمام مودرن فيوتشر والذي سيكون في غاية الصعوبة على كافة المستويات.

وكان الزمالك قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين لهدف عن طريق حمزة المثلوثي وأحمد مصطفى زيزو في لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية في مواجهة كانت قوية.

وأكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يستحق الفوز على مودرن فيوتشر في مباراة الأمس في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :"أرى بالرغم من الأخطاء التي أرتكبها الفريق كنا نستحق الفوز، وكانت لدينا فرص للتهديف، ولكني لست سعيداً بالأداء".

وأضاف جوميز: لم أكن سعيداً بين الشوطين بسبب وجود أخطاء في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا نحتاج لطاقة أكبر في الهجوم دفعت بالجزيري بسبب إرهاق ناصر منسي".

وتابع المدير الفني: "سعيد بشيكابالا جداً وأحبه وأحب طريقة تفكيره، ولكني أحاول أن أقسم جهده في الملعب وأستفيد منه في الوقت الذي يشارك فيه".

وواصل من الطبيعي أن يكون أي لاعب حزين بسبب استبداله، ولكن المصلحة العامة للفريق هي الأهم، وأضاف أن ناصر منسي قاتل على كل كرة، وعندما شارك الجزيري كان إضافة للفريق، كما ان سامسون شارك في مركز أخر وقدم دوراً كبيراً في اللقاء".

وتابع جوميز:" لم ندرس كل الفرق ولكن الزمالك هو المرشح الأكبر لحصد الكونفدرالية، وشعار النادي كبير وعلينا جميعا احترامه واللعب للفوز باللقب".