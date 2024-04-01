بدء صرف تموين أبريل لـ64 مليون مواطن.. تعرف على قائمة أسعار السلع

تبدأ منافذ وزارة التموين اعتبارا، من اليوم 1 أبريل أبريل، صرف المقررات إلى المستحقين البالغ عددهم 64 مليون مواطن على 23 مليون بطاقة تموينية وفقا للأسعار الرسمية دون زيادة.

وشددت وزارة التموين على ثبات أسعار السلع التموينية، وعدم وجود أي تغيير في أسعارها، وكذلك استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ويحصل كل مستفيد على بطاقة تموينية على سلع بقيمة 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل المستفيدون ابتداءً من الخامس على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا.

وتتضمن قائمة سلع المقررات التموينية 31 سلعة تشمل السلع الاستراتيجية وغيرها من السلع الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية.

وتطرح "الدستور " خلال السطور التالية قائمة أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر أبريل

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل:



1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.



2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.



3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.



4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.



5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.



6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.



7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.



8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.



9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.



10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.



11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.



12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.



13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.



14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.



15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.



16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.



17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.



18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.



19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.



20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.



21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.



22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.



23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.



24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.



25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.



26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.



27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.



28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.



29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.



30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.



31- مسحوق غسيل 60جرام بسعر 4.50 جنيه