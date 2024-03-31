مذكرة تفاهم بين التصديرى للصناعات الكيماوية والجمعية المصرية للصناعة والتنمية

وقّع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية للصناعة والتنمية، يهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين لتعزيز التكامل بينهما في تقديم الخدمات للشركات الأعضاء. وقّع مذكرة التفاهم عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد مجيد بصفته المدير التنفيذي للمجلس، وعن الجمعية الدكتورة أمل غزال بصفتها رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو مساعدة الشركات الأعضاء في تطوير وتنمية صادراتها بالتعاون مع الجمعية، وذلك لتعظيم استفادة الشركات من برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا، والممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، وبتنفيذ مركز تحديث الصناعة ضمن شراكته الاستراتيجية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والذي تشارك فيه الجمعية.

وأوضحت الدكتورة أمل غزال أن الجمعية هي تعاون بين GIZ ومركز تحديث الصناعة في مصر وكافة المتدربين، وهدفها لم شمل كل المتدربين من البرنامج الألماني على أساس أن معظمهم أصحاب أعمال ومصانع وشركات أو مديرو تصدير.

وقالت "غزال": "هدفنا تنمية التصدير والمساعدة في تذليل المعوقات"، لافتة إلى أن التعاون مع المجلس هدفه توفير خدمات أكبر وتوعية للشركات بضرورة تابعية المجلس وتعريف كل مجال بالمجلس التابع له.

وأكدت أن الهدف من الجمعية هو لم شمل ودفع التصدير والتعاون مع المجالس لتوفير فوائد أكبر، مثل توفير مشترين من ألمانيا، وبالنسبة للمصانع والشركات التي تسعى لتطوير آلية عملها تكنولوجيا وإدخال وسائل وماكينات حديثة لتطوير الصناعة، وأيضا دعم الشركات من خلال مشاركتها بالمعارض الدولية بألمانيا، وكذلك أنشطة التشبيك وتعزيز مشاركة أعضاء الجمعية بالبعثات التجارية التي ينظمها المجلس.

تهدف الاتفاقية إلى بحث سبل العمل المشترك بين الجمعية والمجلس نحو تأهيل المنشآت المصرية الأعضاء لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت وفتح آفاق التعاون الاقتصادي بالأسواق الدولية.