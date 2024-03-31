الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مذكرة تفاهم بين التصديرى للصناعات الكيماوية والجمعية المصرية للصناعة والتنمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقّع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية للصناعة والتنمية، يهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين لتعزيز التكامل بينهما في تقديم الخدمات للشركات الأعضاء. وقّع مذكرة التفاهم عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد مجيد بصفته المدير التنفيذي للمجلس، وعن الجمعية الدكتورة أمل غزال بصفتها رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو مساعدة الشركات الأعضاء في تطوير وتنمية صادراتها بالتعاون مع الجمعية، وذلك لتعظيم استفادة الشركات من برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا، والممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، وبتنفيذ مركز تحديث الصناعة ضمن شراكته الاستراتيجية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والذي تشارك فيه الجمعية.

وأوضحت الدكتورة أمل غزال أن الجمعية هي تعاون بين GIZ ومركز تحديث الصناعة في مصر وكافة المتدربين، وهدفها لم شمل كل المتدربين من البرنامج الألماني على أساس أن معظمهم أصحاب أعمال ومصانع وشركات أو مديرو تصدير.

وقالت "غزال": "هدفنا تنمية التصدير والمساعدة في تذليل المعوقات"، لافتة إلى أن التعاون مع المجلس هدفه توفير خدمات أكبر وتوعية للشركات بضرورة تابعية المجلس وتعريف كل مجال بالمجلس التابع له.

وأكدت أن الهدف من الجمعية هو لم شمل ودفع التصدير والتعاون مع المجالس لتوفير فوائد أكبر، مثل توفير مشترين من ألمانيا، وبالنسبة للمصانع والشركات التي تسعى لتطوير آلية عملها تكنولوجيا وإدخال وسائل وماكينات حديثة لتطوير الصناعة، وأيضا دعم الشركات من خلال مشاركتها بالمعارض الدولية بألمانيا، وكذلك أنشطة التشبيك وتعزيز مشاركة أعضاء الجمعية بالبعثات التجارية التي ينظمها المجلس.

تهدف الاتفاقية إلى بحث سبل العمل المشترك بين الجمعية والمجلس نحو تأهيل المنشآت المصرية الأعضاء لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت وفتح آفاق التعاون الاقتصادي بالأسواق الدولية.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة الجمعية المصرية للصناعة والتنمية تعزيز التكامل الأعضاء محمد مجيد المدير التنفيذى

مواد متعلقة

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

أروى.. من رواية مقامات الغضب

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

ما مصير رمضان صبحى إذا كانت عينة المنشطات "فاسدة"؟

كواليس خناقة حكومة الحرب.. ماذا حدث بين نتنياهو ووزرائه بسبب مفاوضات الهدنة؟

الحالة الصحية لمحمد هنيدى بعد تعرضه لأزمة صحية

مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

"راحة تامة".. تفاصيل الحالة الصحية للنجم محمد هنيدى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر

بعد فشله فى حرب غزة.. تصاعد الغضب من نتنياهو ومطالب بإقالته

كواليس خناقة حكومة الحرب.. ماذا حدث بين نتنياهو ووزرائه بسبب مفاوضات الهدنة؟