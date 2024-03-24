موعد انتهاء المنخفض الجوى فى مصر.. الحرارة سترتفع إلى 30 درجة مئوية

تشهد محافظات مصر عدم استقرار في حالة الطقس وانخفاضًا في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في شمال البلاد، ونشاط رياح، وذلك بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوى أدى إلى تقلبات جوية سريعة، وهو أمر طبيعي في هذه الفترة من السنة، حيث بدأنا في فصل الربيع والفصول الانتقالية تشهد وجود أجواء فصول قبلية وبعدية، مما يجعل التقلبات الجوية واردة.

وتوقعت غانم تحسنًا في حالة الطقس من الغد، مع تلاشي فرص الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين عن اليوم، حيث تتوقع الهيئة أن تصل إلى 22 درجة مئوية.

وبحلول يوم الثلاثاء، سترتفع درجات الحرارة بشكل متتالي لتصل إلى 26 درجة مئوية، وخلال يومى الأربعاء والخميس ستصبح 30 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات بـ 6 و7 درجات.

وأكدت غانم أن ذروة الارتفاعات ستكون يومي الأربعاء والخميس وتصل إلى 30 درجة مئوية، وستستمر حتى بداية الأسبوع القادم، ثم تستقر الأجواء بعد ذلك.