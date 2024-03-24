الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد انتهاء المنخفض الجوى فى مصر.. الحرارة سترتفع إلى 30 درجة مئوية

الطقس
الطقس

تشهد محافظات مصر عدم استقرار في حالة الطقس وانخفاضًا في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في شمال البلاد، ونشاط رياح، وذلك بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوى أدى إلى تقلبات جوية سريعة، وهو أمر طبيعي في هذه الفترة من السنة، حيث بدأنا في فصل الربيع والفصول الانتقالية تشهد وجود أجواء فصول قبلية وبعدية، مما يجعل التقلبات الجوية واردة.

وتوقعت غانم تحسنًا في حالة الطقس من الغد، مع تلاشي فرص الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين عن اليوم، حيث تتوقع الهيئة أن تصل إلى 22 درجة مئوية.

وبحلول يوم الثلاثاء، سترتفع درجات الحرارة بشكل متتالي لتصل إلى 26 درجة مئوية، وخلال يومى الأربعاء والخميس ستصبح 30 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات بـ 6 و7 درجات.

وأكدت غانم أن ذروة الارتفاعات ستكون يومي الأربعاء والخميس وتصل إلى 30 درجة مئوية، وستستمر حتى بداية الأسبوع القادم، ثم تستقر الأجواء بعد ذلك.

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

موعد انتهاء المنخفض الجوى فى مصر.. الحرارة سترتفع إلى 30 درجة مئوية

عاجل.. مفاوضات غزة.. بحث إطلاق سراح 700 أسير فلسطينى مقابل 40 محتجزًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

دورة المتحدة الرمضانية

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى