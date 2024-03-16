السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

إلغاء الحذف التلقائى لرسائل «سناب شات» قريبًا

جريدة الدستور

تختبر منصة "سناب شات"  خيارًا جديدًا يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بالرسائل إلى الأبد.

هذا الخيار يُبطل ميزة الحذف التلقائي بعد 24 ساعة، ويُشبه سناب شات بتطبيقات المراسلة الأخرى.


لماذا هذا التغيير؟

قالت سناب شات إنها تستمع إلى مستخدميها وتستجيب لطلباتهم، ويطالب بعض المستخدمين بمزيد من التحكم في الرسائل.
كيف يعمل الخيار الجديد؟

  • الخيار الجديد متاح في أسواق محددة فقط.
  • يمكن تفعيله على أساس كل محادثة على حدة.
  • يمكن لأي شخص في المحادثة تغيير الإعدادات في أي وقت.


تأثير على هوية سناب شات:

قد يفقد التطبيق ميزة تمايزه الرئيسية مع هذا الخيار.
لكن من الواضح أن سناب شات ترى أن هذا التغيير ضروري.

الأكثر قراءة

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة