إلغاء الحذف التلقائى لرسائل «سناب شات» قريبًا

تختبر منصة "سناب شات" خيارًا جديدًا يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بالرسائل إلى الأبد.

هذا الخيار يُبطل ميزة الحذف التلقائي بعد 24 ساعة، ويُشبه سناب شات بتطبيقات المراسلة الأخرى.



لماذا هذا التغيير؟

قالت سناب شات إنها تستمع إلى مستخدميها وتستجيب لطلباتهم، ويطالب بعض المستخدمين بمزيد من التحكم في الرسائل.

كيف يعمل الخيار الجديد؟

الخيار الجديد متاح في أسواق محددة فقط.

يمكن تفعيله على أساس كل محادثة على حدة.

يمكن لأي شخص في المحادثة تغيير الإعدادات في أي وقت.



تأثير على هوية سناب شات:

قد يفقد التطبيق ميزة تمايزه الرئيسية مع هذا الخيار.

لكن من الواضح أن سناب شات ترى أن هذا التغيير ضروري.