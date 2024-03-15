الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

طالب بإزاحة نتنياهو.. الخارجية الأمريكية: تصريحات شومر شأنه وحده ولا تخص بايدن

بايدن
بايدن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن تصريحات زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر الأخيرة تخصه وحده، مشيرا إلى أنها لم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال ميلر الخميس: "الكونجرس الأمريكي فرع مستقل من الحكم، وإن دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل تخصه وهي لم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن".

وعند سؤاله عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تشعر بإحباط تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو قال ميلر: "هناك عدد من الأمور التي أردنا أن نرى إسرائيل تفعلها بشكل مختلف".

وكان قد دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في وقت سابق من اليوم، إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ضل طريقه" ويقف عائقا أمام السلام.

وقال شومر أمس الخميس في خطاب أمام مجلس الشيوخ: "في هذه المرحلة الحرجة، أعتقد أن إجراء انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة وصريحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد فيه الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها"، معتبرا أن "تحالفا يقوده نتنياهو لم يعد يلبي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".

وأضاف شومر: "نتنياهو ضل طريقه وهو عقبة كبيرة أمام السلام ولقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".

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