الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الرادارات الحديثة تلتقط 1036 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رادار
رادار

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها أعلي المحاور والطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1036 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعه بين تجاوز السرعه المقرره وحزام الامان والتحدث في الهاتف المحمول.

 

حيث شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1036 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،643 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 35 مخالفة موقف عشوائى، 83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

الرادارات الحديثة مخالفات - رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 1686 مخالفة تجاوز السرعة سرعة

مواد متعلقة

رادار المرور يلتقط 1243 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تكشف خطتها الأمنية لأول صلاة جمعة فى المسجد الأقصى برمضان

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13-3-2024 فى البنوك المصرية

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-3-2024

نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير منطقة شق الثعبان جنوب العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية فى رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"