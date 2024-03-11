حبس متهمين ببيع سوائل مسيلة للدموع وصواعق كهربائية بمصر القديمة

أمرت جهات التحقيق بحبس متهمين ببيع سوائل مسيلة للدموع وصواعق كهربائية على الفيسبوك، وذلك عقب القبض عليهما في منطقة مصر القديمة.

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تروج لبيع عبوات "سائل مسيل للدموع".

وبالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها (طالب) وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته (7 عبوات "سائل مسيل للدموع")، واعترف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها لاستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات سالفة الذكر، وأضاف بقيامه بالتحصل عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).

وأمكن ضبطه وبحوزته (12 عبوة سائل "مسيل للدموع، صاعق كهربائى")، وأقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" واستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.