الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"راعى مصر": توزيع سلع غذائية على 500 أسرة فى 6 محافظات

توزيع سلع غذائية
توزيع سلع غذائية

وزعت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلعا غذائية ولحوما ودواجن على المواطنين الأكثر احتياجا في 6 محافظات، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضحت المؤسسة - في بيان اليوم - أنها وزعت هذه السلع على 500 أسرة في محافظات (القاهرة - المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - أسوان)، من منطلق حرصها على دعم الأسر الأولى بالرعاية وتسديد احتياجاتهم الأساسية في هذه المناسبات.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بالمواطنين الأكثر فقرا في كل محافظات الجمهورية.

راعي مصر للتنمية مؤسسة راعي مصر للتنمية شهر رمضان التحالف الوطني للعمل الأهلي العمل الأهلي

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