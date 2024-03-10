الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"راعي مصر": توزيع سلع غذائية على 500 أسرة في 6 محافظات بمناسبة شهر رمضان

مؤسسة راعي مصر
مؤسسة راعي مصر

قامت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع سلع غذائية ولحوم ودواجن على المواطنين الأكثر احتياجا في 6 محافظات بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم. 

وأوضحت المؤسسة - في بيان اليوم - أنها قامت بتوزيع هذه السلع على 500 أسرة في محافظات ( القاهرة - المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - أسوان)، وذلك من منطلق حرصها على دعم الأسر الاولى بالرعاية وتسديد احتياجاتهم الأساسية في هذه المناسبات.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بالمواطنين الأكثر فقرا في كل محافظات الجمهورية.

 

مؤسسة راعي مصر سلع غذائية لحوم دواجن شهر رمضان الكريم

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