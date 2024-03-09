السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي: نستهدف الذهب في باريس

الجندي
الجندي

أعرب بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث عن سعادته بالتتويج بذهبية كأس العالم في منافسات الفردي رجال  خاصة أن الذهبية تأتي ضمن موسم الأولمبياد وقوة منافسة من جميع المنتخبات المشاركة.

وقال الجندي في تصريحات عقب تتويجه: “الفترة الماضية كانت صعبة بالنسبة لي حيث عانيت من الإصابة أتمنى ألا يحدث هذا الأمر مجددا،  هدفي أن أواصل الموسم بنفس القوة والإصرار”.

وأضاف أحمد الجندي أنه يشارك في جميع البطولات من أجل المنافسة دائمًا على الميدالية الذهبية.
 

وواصل: “لا أستطيع وصف فرحتي، اليوم نافست وحققت المركز الأول بفضل تشجيع وحماس الجمهور الذي حضر المنافسات رغم عدم جاهزيتي بنسبة ١٠٠%، التشجيع كان محفزا لي لأقصى درجة وأتمنى استمرار مساندة الجمهور لي ولباقي زملائي بالمنتخب حتى أولمبياد باريس”.

وأضاف أن منافسات كأس العالم في مصر لها مذاق مختلف وتعطي أفضلية للاعبين المصريين الذين يؤدون أفضل ما لديهم وسط تشجيع أسرهم وأصدقائهم بجانب التنظيم المميز للجامعة الأمريكية بالقاهرة التي تذلل كافة الصعاب لجميع الأبطال الرياضيين.

وأتم الجندي تصريحاته مؤكدا أنه وباقي لاعبي المنتخب المصري للخماسي الحديث هدفهم الذهب في أولمبياد باريس لإسعاد الجمهور الذي ينتظر الكثير منهم في الحدث الأهم هذا العام.

وتوج ثنائي المنتخب المصري للخماسي الحديث أحمد الجندي ومعتز وائل، بميداليتين ذهبية وفضية على الترتيب في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتمكن بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي من الفوز بالمركز الأول والذهبية برصيد نقاط 1513، فيما احتل معتز المركز الثاني 1511، وحصل على الميدالية البرونزية البولندي كاميل كاسبارجاك برصيد نقاط 1503.

الجندي ذهبية كأس العالم في منافسات الفردي رجال منافسات الفردي رجال خاصة أن الذهبية تأتي ضمن موسم الأولمبياد المنتخب المصرى للخماسي الحديث

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