رسائل يوم الشهيد

جميل جدًا ان يتزامن الاحتفال بيوم الشهيد مع دخول شهر رمضان اعاده الله علينا باليمن والبركات، ٩مارس هو يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان الجيش المصري اثناء وجوده في الخطوط الأمامية للجبهة، استشهاد الفريق رياض حمل للمصريين في عام ١٩٦٩ معني التضحية،والإقدام من أجل معني كبير هو الوطن، كرمته الجماهير كما يليق ببطل وخرج الملايين لوداعه واطلق اسمه علي واحد من اكبر ميادين مصر، جعلت القوات المسلحة يوم استشهاده عيدًا من أعيادها تحتفل فيه بذكراه وبذكري تلاميذه من الشهداء من مختلف الأجيال،والأعمار،والرتب، لم يتوقف رجال الجيش المصري عن دفع ضريبة الدم في معارك متتالية ضد العدو الصهيوني تارة،وضد الإرهاب تارة، وضد أي عدو محتمل لمصر في الماضي،والحاضر،والمستقبل، جيلًا بعد جيل، ومعركة بعد معركة، وما يدفع للقتال ولطلب الشهادة هو عقيدة الفداء لهذا الوطن،والايمان بان الجندي صاحب رسالة لا طالب سلطة،ولعل هذه كانت أول رسائل الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الشهيد فقد رأي في شخصية الشهيد عبد المنعم رياض قيمة (الزهد )قبل ان يري (الشجاعة )ورأي البساطة قبل ان يري أهمية الدور وأستشهد بواقعة رفضه وجود أثاث غالي الثمن في مكتبه ليدلل علي النهج الذي يسير عليه كل من يتصدى لخدمة هذا الوطن معرضًا حياته للخطر ومضحيًا بأغلى ما يملك من أجل معني اسمه الوطن، من رسائل الرئيس ايضًا أن امتلاك مصر لهذا الجيش القوي والمصنف علي مستوي العالم لم يكن ابدًا مغريًا للقيادة للاستجابة لنداء الغضب في لحظات الأزمات الدولية، وكان الهدف هو الحفاظ علي الاستقرار وعدم اهدار المقدرات في صراعات يمكن حلها بأدوات القوة الأخرى.. واصل الرئيس حديثه الصريح مع المصريين مؤمنًا ان الخط المستقيم هو اقصر طريق بين نقطتين،فأكد للمصريين أن أموالهم لم تذهب ضحية لفساد مسئول ما، وانها انفقت في مشروعات كانت تحتاجها مصر وان هذه المشروعات ستبقي داخل مصر،واظن ان هذه الرسالة -من وجهة نظري -هي اهم رسائل الرئيس في يوم الشهيد، ولا يقل عنها أهمية ذلك العتاب المبطن الذي وجهه الرئيس أثناء حديثه عن أزمة الدولار لبعض رجال الأعمال الذي لاشك ان لدي الرئيس معلومات تقول أنهم كانوا سببًا في الأزمة،وقد نصحهم الرئيس نصيحة مقتدر بأن لا يعطوا ظهورهم لمصر..واهم ما في هذه النصيحة هو توقيتها،فقد جاءت بعد ان اجتازت مصر الأزمة بالفعل،ودخلتها استثمارات متنوعة بقيمة ٥٥ مليار دولار وفق تصريح الرئيس، ومازالت تمويلات اخري في الطريق،هذه التمويلات لاتحل مشكلة مصر الاقتصادية المتراكمة منذ عقود طويلة،لكنها كافية جدا لعبور الازمة،وتامين الاحتياجات لوقت طويل،وكفالة مناخ مريح لسياسات جديدة اكثر مرونة تعتزم إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص الذي شكاه الرئيس للشعب بلهجة ودية وأشهد الشعب عليه وفق معلومات اكيدة لم يكن للرئيس أن يتحدث إلا وهي أمامه، من الرسائل التي لا يمكن اغفالها ايضًا اعلان الرئيس لرفض مصر لتوطين اهل غزة في سيناء لأن هذا بمثابة خيانة لدماء شهداء قدموا دمائهم للحفاظ علي هذه الأرض،وبهذه الرسالة الواضحة اغلق الرئيس هذا الملف للأبد، يبقي انني لاحظت ان بعض حسابات الذباب الالكتروني التقطت تعبيرًا عفويًا للرئيس شكا فيه من تدهور الأحوال حين تسلم السلطة،ولا شك ان هذا صحيح مئة في المئة،فقد مرت مصر منذ عام ٢٠٠٠ بحالة اشبه بالفراغ في السلطة نتيجة كبر سن معظم المسئولين وقتها ودخولهم في اطوار مختلفة من الشيخوخة والرغبة في الانعزال عن الناس،ثم قاد ذلك لاحداث يناير ٢٠١١.ثم سرقة الاخوان للثورة، وظهور العنف في الشارع،والصراع السياسي مع المكون المدني في الثورة والتظاهر الدائم،والانفاق من الاحتياطي النقدي، ثم عام من الاضطراب الكامل تحت حكم الاخوان..وبالتالي فالمقصود ب (البلد)هنا..هو حالة مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية والادارية التي لاشك انها في تراجع كبير..البلد هنا هي المؤسسات وليس مصر الوطن والمعني التاريخي الذي اختار الرئيس ان ينتمي لقواتها المسلحة حتي يشارك في خدمتها وفدائها بالروح اذا لزم الأمر.. لكن قلب المعاني والافتراء والتشويه هو عادة لجان الإرهاب الالكترونية ولن يشتروها..لهذا نقول لهم دائمًا موتوا بغيظكم..

