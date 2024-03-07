الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فيتسو: براغ تعرض العلاقات السلوفاكية التشيكية للخطر بسبب أوكرانيا

رئيس الوزراء السلوفاكي
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو

أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن براغ قررت تعريض العلاقات السلوفاكية التشيكية للخطر فقط لأنها مهتمة بالصراع في أوكرانيا، وأن مجلس الوزراء السلوفاكي يتحدث علانية عن السلام.

وجاءت تصريحات السياسي في رسالة فيديو لزميله التشيكي بيتر فيالا، ردا على قرار الحكومة التشيكية رفض عقد اجتماعات مشتركة مع مجلس الوزراء السلوفاكي.

وقال فيتسو: "نأخذ في الاعتبار أن الحكومة التشيكية قررت تعريض العلاقات السلوفاكية التشيكية للخطر فقط لأنها مهتمة بدعم الحرب في أوكرانيا، بينما تتحدث الحكومة السلوفاكية علانية عن السلام".

وأضاف: "الحكومة التشيكية أبلغت الجانب السلوفاكي مساء الأربعاء بقرار تأجيل الاجتماع المشترك المقبل لمجلس الوزراء المقرر عقده في جمهورية التشيك في أبريل المقبل إلى أجل غير مسمى، والذي عقد في السنوات الأخيرة في شكل مشاورات".

وتابع رئيس الوزراء السلوفاكي: "لقد استشهدت كسبب بالاختلاف في وجهات نظر الحكومتين التشيكية والسلوفاكية بشأن الصراع في أوكرانيا".

وقال: "أكرر أن الحكومة السلوفاكية لن تعرض العلاقات السلوفاكية التشيكية [العميقة الجذور] للخطر.. إن قراركم لن يؤثر على السياسة الخارجية السلوفاكية ذات السيادة"، مضيفا أن سلوفاكيا ستكون سعيدة بعقد لقاء مع الحكومة التشيكية في أي وقت.

وقال فيالا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن حكومته رفضت عقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء السلوفاكي بسبب الخلافات في وجهات النظر حول قضايا السياسة الخارجية الرئيسية.

وأضاف: "لا يمكننا التظاهر بوجود اختلافات كبيرة في الرأي [بيننا] حول بعض مواضيع السياسة الخارجية الرئيسية".

وسبق أن أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن كييف، على الرغم من المساعدات الغربية، غير قادرة على التقدم، وأن إرسال قوات من أوروبا و"الناتو" إلى أوكرانيا سيؤدي إلى نهاية العالم.
 

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