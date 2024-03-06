مأمون فندي.. يا أمريكاني

مقدمة لا بدّ منها

إنّ اهتمام الإنسان بأوطانٍ أخرى على حسابِ وطنهِ يُعدّ خيانةً للانتماءِ والهويةِ. فالإنسانُ الذي لا يُقدر وطنهُ لا يُمكنُهُ أن يُقدّرَ أيّ وطنٍ آخر.

أثناء تصفحي لحسابي على موقع X (تويتر سابقا)، استوقفني منشور لـ”الدكتور” مأمون فندي، لسببين:

الأول أنه ذكرني بإحدى المشكلات العويصة التي تزامنت مع ثورة يناير، وهي الرغبة المستمية في الظهور وإبداء الرأي لكل فئات المجتمع بلا استثناء.

أنه ذكرني بإحدى المشكلات العويصة التي تزامنت مع ثورة يناير، وهي الرغبة المستمية في الظهور وإبداء الرأي لكل فئات المجتمع بلا استثناء. الثاني أني كلما رأيت أحد أفراد طائفة “المُتشائمون” طوال الوقت؛ تنتبه حواسي، وأفعّل وضع البحث المعمّق للتأكد من كل حرف مكتوب.

وشعوري هنا لا علاقة له بالأشخاص قدر ما له علاقة بكوني صحفي، يكتنفه الفضول طوال كل الأشياء طوال الوقت، ولا داعي لأذكر لكم كم القصص التي اكتشتفها فقط لأنني تساءلت عما لا يتساءل عنه الآخرون.

لماذا تلك المقدمة الطويلة؟ لأن ما كتبه “الدكتور” مأمون فندي استفزني لكونه أولا أحد أفراد طائفة “المتشائمون”، وثانيا أن ما كتبه يمس الإعلام المصري، وأنا أعتبرني أحد أبناء المدرسة المصرية الإعلامية التي أفتخر بالانتماء إليها.

في البداية توقعت أن “مأمون فندي” دكتور عالم دارس، بنى مقالاته وكتاباته النقدية على علمه وخبرته على مر السنين، فعدت للوراء لأقرأ ما كتب، لأستطيع أن أضعه موضعه الحقيقي كدكتور وباحث وعالم كما يقدم نفسه.

يقدم الدكتور نفسه باعتباره مدير معهد لندن للاستراتيجية العالمية، وباحث أقدم في معهد بيكر، وأحد خبراء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. لكن قبل أن تنبهر، وهذا الطلب ليس متعلقا بشخص “فندي” بل بشكل عام، حتى لا تكون أحد أعضاء "غرف الصدى”.

ببحث سريع، وجدت ما هالني، فـ”فندي” أفندي الذي يقدم نفسه كدكتور وباحث هو مجرد مدع آخر ممن لحقوا بالثورة وهي تسير في الشوارع، تعلق بها وظل ينتقد كل ما خلفها. فإذا حللت كلامه ادعى أنك تهاجمه لأنك معارض، وإذا هللت له تفاعل معك باعتبارك زميله في "غرفة الصدى" الخاصة به.

على سبيل المثال، الدكتور مأمون فندي الباحث الأقدم في معهد بيكر لم يشارك في المعهد سوى في بحث واحد فقط، يمكن الاطلاع عليه من موقع المعهد. والدكتور "فندي" الذي يقدم نفسه على أنه أحد خبراء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لا بخبير ولا هو بباحث، ويمكن التأكد من ذلك أيضا بتفحص صفحة خبراء المعهد.

السؤال هنا: من هو الدكتور مأمون فندي؟ ولماذا ينتحل صفة باحث وخبير وغيرها من الصفات التي لا يقدم أي باحث حقيقي نفسه بها؟

الإجابة ستجدها على لسان “فندي نفسه” في مقال نشره بصحيفة واشنطن بوست عام 2002، قدم فيه نفسه على أنه مجند لدولة أجنبية.

وما يلي ليس افتراءً ولا هو بكلامي، بل هي اقتباسات من كلامه. يشرح الدكتور مأمون فندي في مقاله الذي يحمل عنوان “كيف أصبحت مجندًا لأمريكا” كيف قادته مسيرته الأكاديمية ليحصل على منحة “فولبرايت” وكيف اختلف عن مجتمعه الذي يصفه بـ”الأصولي” في قلب مسقط رأسه “أسيوط”.

وقد يبدو للبعض أثناء قراءة المقال أن العنوان هو مجرد طريقة صحفية لجذب القراء، أو هكذا اعتقدت أنا في البداية، حتى وصلت للجزء الذي قال فيه الدكتور مأمون فندي: “النقطة الأساسية هنا هي أنه بينما نفكر نحن الأمريكيين في الشيخ الأعمى المتطرف من مصر باعتباره مصدرًا للتدمير، يجب أن نفكر أيضًا في أولئك الذين يجعلون كلا المجتمعين فخورين (…) لم يكن زويل لينتهي هنا لولا السخاء الأمريكي.

هكذا إذا بكل بساطة، يعتبر مأمون فندي نفسه أمريكيا، وأن علمائنا لم يكن ليكونوا لولا السخاء الأمريكي، بل وصل الحد أبعد من ذلك أنه اعتبر نفسه مجندا. وبعد أن عرفت هذا الجزء اليسير الذي اكتشفته خلال بحث لم يستغرق مني سوى دقائق، هل ما زلت تثق في أمثال “فندي” أفندي؟

بدأت رحلتي لاستكشاف دوافع حديث الدكتور مأمون فندي عن الإعلام المصري، لكن سرعان ما أدركت، كوني أحد شباب الإعلام المصري، أنه ليس هناك حاجة لبذل جهد كبير. يمكنك يا دكتور فندي قراءة ما كتبت، واعتباره دليلًا بسيطًا وعمليًا على أحد محاور أسلوب عملنا المتمثل في الحصول على المعلومات وتدقيقها قبل نشرها، بل ويمكنك أن تتبع نفس أسلوبي لئلا تضع نفسك في نفس المأزق مجددا.