غدًا.. ماستر كلاس للمخرج السينمائى أشرف فايق بالإسماعيلية الدولى

يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ25، ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، الساعة الرابعة مساء غد الإثنين بالقاعة الصغري بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى".

ماذا يتضمن الماستر كلاس للمخرج أشرف فايق؟

ويتم خلال الماستر كلاس مناقشة كيفية صناعة الفيلم، سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى.

كنا يناقش أشرف فايق فى الماستر كلاس مراحل صناع الفيلم بداية من فكرته وتحويلها إلى السيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه، ويشهد الماستر كلاس جانب عملى أيضا، حيث يعرض عدد من مشاهد الأفلام على طلبة معهد السينما الذى يحرصون على حضور الماستر كلاس.

معلومات عن المخرج أشرف فايق

والمخرج أشرف فايق من المخرجين المميزين الذين لديهم حس كوميدي في جميع أفلامه وهو من عائلة فنية فوالده السيناريست، والمخرج الكبير فايق إسماعيل، وعماه الكاتب بهيج إسماعيل والفنان والنجم محي إسماعيل، ومن أشهر أعماله في السينما أفلام: "اللبيس، الزمهلوية، اللمبي 8 جيجا، تك تك بوم، قصة الحي الشعبي، أسانسير 5 نجوم".

نبذة عن مهرجان الإسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة الـ 25

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

انطلقت الجمعة الماضي أولى عروض الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية؛ حيث استهلت فعاليات المهرجان بعرض الأفلام الفيلم السعودي " الشتاء الأخير " للمخرج حيدر داود؛ والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة حيث شهد حضورا وتفاعلا جماهيريا من جمهور الإسماعيلية.