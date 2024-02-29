الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المرصد السورى: قتيلان فى قصف إسرائيلى لميليشيات إيرانية بسوريا

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عنصرين من حزب الله وإصابة 6 آخرين بجروح وحروق بليغة، في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مبنيين ضمن مزرعة ومركز تدريب للميليشيات بريف دمشق.

ووفق المرصد السوري فقد دوّت 4 انفجارات عنيفة في منطقة السيدة زينب وبساتين ببيلا في ريف دمشق، ناجمة عن استهداف موقعين في المنطقة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للقصف الإسرائيلي لمنطقة السيدة زينب، بينما نشرت وكالة الأنباء السورية فيديو قالت إنه للتصدي "لأهداف معادية" في محيط دمشق.

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