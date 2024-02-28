الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شريف سعيد: حريصون على دعم المواهب الشابة بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

قال شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه مر عام على تأسيس هذا القطاع الوثائقي، ومع بداية العام الثاني يستعد القطاع لإنتاج مشترك مع الكثير من الشركات الخارجية.

 

الإنتاج الوثائقي 


وأكد شريف سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن القطاع حرص كل الحرص على المشاركة بقوة في مهرجان الإسماعيلية، وبالفعل حدث تعاون بين المهرجان والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما شارك القطاع في جوائز المسابقة.

 

دعم القطاع الوثائقي للمواهب 


وأضاف في حديثه: "سنقوم بتوفير كل الإمكانيات التي من خلالها يتم إنتاج فيلم وثائقي للفائز بالمركز الأول من بين الطلاب المصريين المتقدمين للمهرجان".

وتابع: "سيكون هناك إقبال كثيف من طلاب كلية الإعلام ومعاهد السينما على هذا المهرجان، خاصة أن هذه القاعدة الشبابية متميزة في مثل هذه الأفلام القصيرة، وستقوم الشركة المتحدة بعرض الفيلم الوثائقي الفائز على منصاتها الإعلامية المختلفة".

شريف سعيد الشركة المتحدة القطاع الوثائقي رئي القطاع الوثائقي السفيرة عزيزة دي ام سي

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