الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات بالتعاون مع أجهزة الدولة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين بمحافظتى بورسعيد وبنى سويف، للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات بهدف تنفيذ محاكاة للتعامل مع عدد من الأزمات والكوارث الطارئة، وفقًا لما تملكه كل محافظة من إمكانيات ومعدات وقوى بشرية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وخلال المشروعين تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات والعناصر الإدارية للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة، كما تم تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هـدف حيوى لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات والعدائيات.


كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بجامعة السويس لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب وما تقوم به الدولة من جهود فى مختلف القطاعات، واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

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