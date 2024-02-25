الأحد 25 فبراير 2024
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رمضان عبدالمعز: "صفقة رأس الحكمة متباعش فيها شبر من أراضينا"

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

علّق الداعية الإسلامي الشيخ "رمضان عبدالمعز" على إتمام صفقة "رأس الحكمة" العقارية التي تم الإعلان عن تفاصيلها يوم الجمعة الماضية.

أضاف عبدالمعز، في برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يبث على قناة دي إم سي: "كانت صفقة استثمارية وهي شراكة بين مصر والإمارات، وهي بالمناسبة مش بيع، واللي ميعرفش يقول عدس، واللي ميعرفش يقولك باعوا حتة من البلد ولكن البلد مش للبيع".

وتابع "وسبحان الله معداش غير يومين والدولار نزل من قيمته كتير ووصل للأربعينات، ولسة إن شاء الله، في خير وبركة جاية على البلد".

وواصل: "أنا بنظر للموضوع من زاوية تانية، هل مثلا أرض رأس الحكمة وليدة اللحظة، أكيد لا يعني دي خزائن الأرض، أي هذا مايعني أن "رأس الحكمة" هي قطرة من جود رحمة ربنا علينا، قادرة على تغيير الدنيا كلها".

واستطرد:"ربك لما بيأذن الدنيا بتتغير في لحظة ولسّه الأموال متضختش والبنوك كانت قافلة وحصل كدة أومال لما تتضخ، وهذا يؤكد عدم تقوى من تجار العملة الصعبة، وهذا ماوعدنا به الله عز وجل وهذه ثقتنا في رحمته بنا".

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