السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز

حوادث

لـ2 مارس.. تأجيل محاكمة شيرين عبدالوهاب فى سب المنتج محمد الشاعر

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المطربة شيرين عبدالوهاب في اتهامها بسب وقذف والتشهير في حق المنتج محمد الشاعر؛ لـ2 مارس المقبل، وإعادة المرافعة في القضية.

لـ2 مارس.. تأجيل محاكمة شيرين عبدالوهاب في سب المنتج محمد الشاعر

 

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر؛ يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر، وحملت رقم 2070 لسنة 2023، أن المطربة شيرين عبدالوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة واستمعت خلالها لأقوال المجني عليه وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

محاكمة شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر شيرين عبد الوهاب محمد الشاعر محكمة جنح أكتوبر

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