السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة تجسس روسية

إسقاط طائرة
إسقاط طائرة

أعلنت قوات الجو الأوكرانية، مساء أمس الجمعة، أنها أسقطت طائرة تجسس روسية من طراز أيه-50 فوق بحر آزوف، ونشرت خارطة تظهر على ما يبدو أن الطائرة تحطّمت في جنوب روسيا.

وقال ميكولا أوليشتشوك قائد سلاح الجو الأوكراني، إن الجيش دمر الجمعة طائرة مراقبة روسية من طراز “أيه-50”، وذلك في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر تقريبا تعلن فيها كييف إسقاط طائرة من هذا الطراز المتطور.

وأفاد أوليشتشوك في منشور على تيليغرام "(طائرة) إيه-50 ذات رمز النداء (بايان) حلقت لآخر مرة!".

وتعد أيه-50 طرازا لطائرات تجسس روسية يوازي طائرات "أواكس" (نظام الإنذار المبكر والتحكم) التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء عن مصادر عسكرية قولها إن الطائرة أُسقطت فوق الأراضي الروسية بين مدينتي روستوف-أون-دون وكراسنودار.

وذكرت الوكالة أن العملية نفذها سلاح الجو وإدارة المخابرات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن خدمات الطوارئ في منطقة كراسنودار الجنوبية قولها إنه عُثر على شظايا طائرة في منطقة مستنقعات وإن رجال الإطفاء أخمدوا حريقا، ولم يشر التقرير إلى طائرة من طراز أيه-50.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في يناير أن سلاح الجو دمر طائرة مراقبة روسية من طراز بيريف أيه-50 ومركز قيادة محمول جوا على متن طائرة إليوشين إيل-22 في بحر آزوف.

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