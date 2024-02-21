الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية البريطانية: إنزال جوى لـ4 أطنان مساعدات بشمال غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة اليوم الأربعاء، عن أن بريطانيا والأردن أنزلتا جوًا 4 أطنان من المساعدات تشمل أدوية ووقودًا وأغذية إلى مستشفى تل الهوى في شمال غزة.

وقامت القوات الجوية الأردنية بتسليم المساعدات الممولة من المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية. 

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان "سيستفيد آلاف المرضى والوقود سيمكن هذا المستشفى الحيوي من مواصلة عمله المنقذ للحياة"، "ومع ذلك، فإن الوضع في غزة يائس وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات بشكل كبير وبسرعة. ونحن ندعو إلى هدنة إنسانية فورية للسماح بدخول مساعدات إضافية إلى غزة في أسرع وقت ممكن وإعادة الرهائن إلى ديارهم".

بريطانيا الأردن غزة شمال غزة الحرب

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